В Мурманске 50-летний юбилей отпраздновал детский сад №18

Мурманский детский сад №18 открыли в 1974 году. Тогда здесь занимались всего 8 малышей. А на днях образовательное учреждение отметило свой уже 50-й - юбилейный день рождения.

В торжественном событии приняли участие воспитанники, их родители, а также сотрудники образовательного учреждения, многие из которых сами выпускники этого детского сада.

Оксана Иванова, воспитатель детского сада №18 города Мурманска: «Я сюда пришла маленькой, когда детский сад открылся. Здесь работала моя мама. Так что я пришла как воспитанница. После школы я здесь немножко поработала. Получается, я работаю в этом детском саду с 1991 года».

Поздравить детский сад с юбилеем пришли и бывшие сотрудники, проработавшие здесь почти всю свою жизнь. Например, Валентина Безменова, в прошлом воспитатель, помнит с чего здесь всё начиналось.

Валентина Безменова, бывший воспитатель детского сада №18 города Мурманска: «Мы открывали детский сад. Тогда начиналась наша летопись. В 1974 году 30 декабря мы открылись. Были только сотрудники. А 31 декабря мы работали уже с детьми. Правда, дети были тоже сотрудников. Было хорошо работать, задорно, но детей, конечно, было очень много. Тем не менее, мы справлялись».

Конечно, не обошлось столь знаменательное событие и без праздничного концерта. Его с преподавательским коллективом подготовили для гостей воспитанники дошкольного учреждения. Все выступления получились яркими, запоминающимися и трогательными.

Следует отметить, что благодаря неравнодушным родителям и педагогам, активно участвовавшим в губернаторском конкурсе «На Севере – твой проект», в настоящий момент на территории детского сада обустроили несколько площадок для прогулок, каждая из которых оснащена современными игровыми комплексами. И это, по словам Светланы Некрасовой, заведующей учреждением, только начало.

Светлана Некрасова, заведующая детским садом №18 города Мурманска: «Расти, не останавливаться и только вперед!».

К слову, сейчас детский сад посещают более двухсот маленьких мурманчан. И число воспитанников, как и количество достижений коллектива учреждения, с каждый годом лишь продолжает увеличиваться.