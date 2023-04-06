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В Мурманске 60 лет работает детская хирургия

Это важное направление медицины спасает жизни юных пациентов. А ещё 35-летие празднует хирургическое отделение детской больницы.

Сейчас в детской областной больнице работают 11 хирургов. Все они профессионалы своего дела, которые заботятся о каждом пациенте вместе с остальным медицинским персоналом. Конечно, для эффективной выполнения задач при необходимости специалисты взаимодействуют с врачами других направлений и даже с другими медорганизациями.

Дарья Пушкарева, и.о. главного врача Мурманской областной детской больницы: «У нас есть преемственность с перинатальным центром. Наши хирурги единственные, кто оперирует детей буквально в первые сутки жизни. Иногда их вес едва достигает килограмма. Это очень сложные пациенты. Этих детей мы забираем из перинатального центра, наши доктора активно консультируют больных. Также мы активно сотрудничаем в двустороннем порядке с отделением травматологии и нейрохирургическим отделением».

Андрей Пахомов работает в детской больнице с 1988 года. Он отмечает, что лучшая награда для хирурга – здоровье пациента. Лечение малышей имеет свою особенность. Детская хирургия в основном занимается коррекцией пороков развития. 2/3 операций касаются урологии и андрологии. К части экстренной часто относят гнойные заболевания кожи и органов брюшной полости, например, аппендицит. Конечно, должное лечение можно провести только при правильном подходе к ребёнку.

Андрей Пахомов, заведующий хирургическим отделением Мурманской областной детской больницы: «Нужно немного душевности, иногда быть наравне с ребёнком. Индивидуально нужно с каждым ребёнком работать и находить подход. Чтобы ребёнок раскрылся, тем более, больной ребёнок и, может быть, получить какую-то информацию о болезни, которая поможет в его лечении и спасении».

Доктор Пахомов признаётся, что бывает такое, когда маленький пациент так проникается работой врача, что идёт по его стопам. Мы не знаем, кем вырастет 9-летний ковдорчанин Андрей, но сегодня он вместе с папой очень доволен лечением и заботой мурманских специалистов.

Петр Шабуня, папа Андрея: «Перенесли две операции. Впереди ещё предстоят. Но восстанавливается ребёнок быстро. Потихонечку швы снимают. Жив и здоров, за что спасибо Андрею Юрьевичу и персоналу больницы».

Андрей Шабуня, пациент больницы: «Я чувствую себя хорошо. Ничего уже не болит. Заботятся хорошо. Врачи и медсёстры очень хорошие».

Семья Шабуня очень благодарна хирургам и медсёстрам за профессиональную работу и трепетный подход.

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