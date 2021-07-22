В Мурманске 75-летие отметил актёр драматического театра Александр Водопьянов

Заслуженный артист России. Он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии им. А. Островского.

Александр Александрович в Мурманском областном драматическом театре работает с 1987 года, с тех пор он сыграл в более чем в 20-ти спектаклях. А в некоторых выступил в роли режиссёра–постановщика.

Мы присоединяемся к поздравлениям юбиляру.