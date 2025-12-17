В Мурманске 80-летний мужчина осуждён за изнасилование и убийство, совершенные 56 лет назад

Преступление произошло 16 февраля 1969 года, когда была похищена и убита 13-летняя девочка. Её тело нашли прохожие только летом - в июне того же года.

Уголовное дело оставалось нераскрытым до недавнего времени, пока следственные органы не установили причастность к преступлению уроженца Вологодской области, который имел криминальное прошлое, включая преступления против несовершеннолетних. После экспертиз и сбора доказательств, мужчина признался в совершении преступления, рассказав о деталях инцидента.

Теперь суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области: «Следствием установлено, что 16 февраля 1969 года в Мурманске осужденный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, увидел идущую в попутном направлении 13-летнюю потерпевшую, после чего затащил её в подвал дома, где совершил изнасилование. Затем злоумышленник нанёс несколько ударов по голове и грудной клетке девушки, от которых она скончалась на месте совершения преступления. Приняв меры к сокрытию следов преступления, фигурант переместил тело погибшей к берегу Семёновского озера, где оно и было обнаружено 21 июня 1969 года.