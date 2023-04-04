В Мурманске активно идёт начальный этап строительства двух многоквартирных домов

В них будут жить дети-сироты и горожане, переселенные из аварийного жилья.

На улице Бредова строят пятиэтажный дом на 21 квартиру. Сейчас на объекте готовят грунт, а точнее скальную породу под фундамент. Завершить строительство рабочие должны в конце этого года.

А на улице Успенского будет четырёхэтажный дом на 128 квартир. Подрядчик выполняет работы по бурению, а затем приступит к бетонированию первой партии свай. Срок сдачи этого объекта - лето 2024 года.

Вокруг обоих домов будет благоустроена территория.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Здесь больше участок земли по площади, поэтому можно позволить себе сразу провести благоустройство. Детская площадка и спортивная, большой паркинг- более 50 мест. Что касается объекта на улице Бредова, то мы также планируем привести в порядок этот участок. Рядом находятся три аварийных дома, которые мы планируем после завершения строительства оперативно переселять и сносить».