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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.21 19:30

В Мурманске активно идут работы по поддерживающему ремонту дорожного полотна во дворах

Всего в этом году ямы планируют залатать на территориях, прилегающих к 134 домам. На данные работы выделено 100 миллионов рублей.

Такая практика началась ещё в прошлом году. Поддерживающий ремонт не исключает капитальных обновлений в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Поэтапный адресный перечень ремонтов сформирован администрацией Мурманска. Сейчас ямы заделывают во всех округах города, включая микрорайон Росляково.

Дорожные строители снимают дефектное полотно. Укладывать новый слой асфальта будут в строгом соответствии с технологией, в зависимости от погоды.

 

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