В Мурманске активно продолжается ремонт дорог

Временно исполняющий полномочия главы Мурманска Иван Лебедев проконтролировал ход работ на одном из объектов.

Важной частью дорожной кампании в городе-герое остаётся национальный проект «Инфраструктура для жизни». В его рамках уже завершён ремонт двух объектов на Верхне-Ростинском шоссе. Практически на финише работы на Кольском проспекте на участке от остановки «Улица. Морская» до Автопаркового проезда. На этом объекте уже выполнены укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона и устройство покрытия тротуаров.

В рамках нацпроекта скоро завершат работы и на проспекте Героев-североморцев, улице Полярные Зори, проезде Связи вдоль домов на улице Старостина.

Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Участок большой – семь тысяч квадратных метров, работы ещё не завершены, поэтому сделать оценку о том, что это удовлетворительно или нет, можно только после окончания работ. Часть некоторых моментов, которые сейчас увидели, подрядная организация устранит. Ждём установку тактильной плитки и ограждений. Участок важный, здесь очень большая загруженность, в ближайшее время работы будут завершены и всё будет хорошо».