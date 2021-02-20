В Мурманске активно продолжается уборка снега

Специалисты управления дорожного хозяйства стараются своевременно очищать все участки города. С ненастной погодой борьбу ведёт как техника, так и люди.

На территории около дома №27 по улице Папанина механизированная уборка производится раз в три недели, ручная - ежедневно. Управляющая компания, обслуживающая этот участок, уже давно завоевала доверие как жильцов, так и администрации города.

Небольшой трактор и полюбившийся владельцам квартир дворник, ловко справляются с поставленной задачей.

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Я хочу сказать, что работа городской администрации и депутатского корпуса сейчас очень активна. Мы участвуем в проверке качества чистки дворов от снега. Я считаю, что управляющая компания «Мурманнедвижемости-сервис» - это одна из лучших управляющих компаний, она на территории города Мурманска обслуживает 42 дома. На мой взгляд, она обслуживает качественно и с невысокими тарифами».

Глава администрации напоминает, что большинство придомовых территорий просто не удаётся очистить вовремя из-за припаркованных на обочинах автомобилей, владельцы которых не всегда с пониманием относятся к просьбам управляющей компании.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Если бы в Мурманске по инициативе управляющих компаний перед началом уборки все убирали автомобили со дворов, конечно же, управляющая компания, любая, могла почистить и быстрее, и лучше. Вот здесь, конечно, многое зависит от нас с вами».

Результатом работы в этом дворе проверяющие довольны, но далеко не все жилищники так ответственно подходят к решению вопроса по уборке снега. Именно поэтому городские власти проводят ежедневные проверки.