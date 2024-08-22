В Мурманске активно ведут работы по обновлению дорожного покрытия. Большая часть из них уже завершена

В этом году в Мурманске выполнят большой объём дорожных работ. Один из участков находится на улице Шмидта.

Здесь ремонт был комплексным: в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновлено почти 600 метров проезжей части от переулка Хибинского до улицы Академика Книповича. На средства областного дорожного фонда отремонтированы тротуары.

Комплексный подход позволил городу в сжатые сроки привести в порядок не только проезжую часть, но и сделать областной центр комфортным и для пешеходов.

Сейчас пробы асфальта проходят экспертизу, ведётся приёмка выполненных работ. Все участки находятся на гарантии. Ежегодно по окончанию зимнего периода специалисты профильного комитета, Управления дорожного хозяйства совместно с подрядчиками проводят дефектовку, выявленные замечания устраняются.

Всего в этом году в рамках нацпроекта ремонтируют 27 объектов, 17 из них уже готовы.

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Хочется сказать, что у нас сегодня уже последняя декада августа, поэтому наша дорожная кампания находится на финишной прямой. Данный участок – улица Шмидта от пересечения с переулком Хибинским до улицы Академика Книповича – этот тот самый пример, когда нам удалось синхронизировать работы по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и губернаторскому плану «На Севере – Жить!». В рамках национального проекта мы выполнили ремонт дорожного покрытия, протяженностью 590 метров и, соответственно, в рамках плана «на Севере – жить!» мы выполнили полностью ремонт тротуаров».