В Мурманске банда занималась оформлением фиктивных документов для иностранцев

Незаконный канал миграции организовала жительница Мурманска. Теперь за это ей и её подельникам предстоит ответить перед судом.

В июне 2025 года правоохранители задержали ранее несудимую жительницу Мурманска и троих мужчин. В ходе расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении них, было установлено, что северянка в марте 2024 года создала и возглавила организованную преступную группу. Её банда занималась оформлением фиктивных документов для иностранцев, чтобы те могли незаконно пребывать в России.

В незаконный бизнес женщина привлекла брата, а он двоих знакомых. Она распределила роли и обязанности между участниками, определив себе организаторские и финансовые функции. За время существования ОПГ обвиняемые организовали незаконное пребывание в России 82 иностранцев.

Следствием собрана доказательная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.