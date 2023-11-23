В Мурманске близится к завершению ремонт будущей художественной школы на улице Полярной Дивизии

Ход работ проверил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Это образовательное учреждение, вероятно, станет самым масштабным по этому профилю в регионе. Здесь любители прекрасного смогут изучать историю искусств, скульптуру, живопись и даже художественную керамику.

Ремонтные работы на завещающем этапе, подрядчики должны сдать объект в срок.

Напомним, этому зданию уже более 80 лет, поэтому реконструкцию проводят бережно и с особым подходом. Новый дом изобразительного искусства визуально будет максимально приближен первоначальному облику. А ещё здесь будет лифт. Это сделано специально для удобства маломобильных граждан.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы рады, что сейчас можем прийти на объект без каски. Реконструкция входит в свою финальную стадию. Остались только работы, связанные с чистовой отделкой, с небольшим ремонтом отдельных помещений. На следующей неделе должен быть смонтировать лифт. Поэтому мы уверены, что до конца текущего года работы будут завершены.