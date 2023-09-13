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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.23 19:30

В Мурманске более 4 тысяч семей в 2023 году воспользовались региональной программой, направленной на социальную поддержку северян с детьми «Зарплата мамы»

Алене Вакориной 31 год, совсем недавно она с мужем стали родителями очаровательных близняшек. До недавнего времени пара была уверена, что никаких выплат на детей им не положено и поддержку получают только нуждающиеся семьи. Так было пока Алена не узнала про проект «Зарплата мамы».

Алена Вакорина, получательница выплат «Зарплата мамы»: «Узнала от подруги, она на 6 месяцев раньше меня родила. Она рассказала мне всё. Сначала мы думали, что это выплата касается только тех семей, которые малоимущие, либо имеют другие дополнительные выплаты. Но потом оказалось, что эта выплата от региона положена всем мамам, родившим первого ребёночка. Очень прекрасная помощь».

Теперь северянка ежемесячно получает 17 тысяч рублей. Выплата действует до достижения ребёнком полутора лет. Вопроса, куда потратить деньги,  у молодых родителей не возникает.

Алена Вакорина, получательница выплат «Зарплата мамы»: «Основная трата денег, конечно, памперсы. Мы на искусственном вскармливании, поэтому это питание и смеси. Ребёнок уже подрос, поэтому есть возможность потратить деньги на разливательные мероприятия. Мы ходим в бассейн, а также на курс массажа».

Эта региональная мера поддержки действует с 2018 года, а в июле 2022-го были сняты возрастные ограничения. Теперь получить «Зарплату мамы» может каждая женщина, проживающая в Мурманской области вне зависимости от возраста, а также материального положения.  

Ирина Горельцева, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Такая выплата дала некоторый результат. Сегодня задерживаются темпы снижения рождения первых детей. Если в 2019 году по сравнению 2018 годом разница в рождениях была 248 единиц, то уже в 2022-ом по сравнению с 2021 годом - это 66 единиц. Для нас это достаточно существенный результат. Начиная с 2020 года доля рождения первых детей в общей численности, рожденных детей, потихонечку увеличивается».

Чтобы получить «Зарплату мамы» даже не нужно выходить из дома.

Ирина Горельцева, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Основные источники, куда можно прийти, это многофункциональный центр, региональный портал электронных услуг. Это достаточно быстро и удобно, фактически из дома в любое время дня и ночи можно подать фактически одно заявление. Все остальные сведения уполномоченный учреждения запрашивает самостоятельно. Если мамочка не сможет лично подойти, то можно послать заявление почтой на адрес Центра социальной поддержки по месту жительства семьи».

За всё время действия региональной программы выплатами воспользовались более 7000 северянок.

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