В Мурманске более 40 северян наградили знаком отличия ГТО

Церемония была посвящена 95-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. К красивой дате собрались участники всех возрастов из разных городов Мурманской области.

История ГТО берёт начало в Советском Союзе. Комплекс «Готов к труду и обороне» имел большой отклик, спорт был массовым, а порыв заниматься не имел возраста. В наши дни движение получило вторую жизнь, и все те же нормативы сдают люди самых разных профессий и возрастов. В этот раз в Мурманске в честь 95-летия движения и в качестве подведения итогов 2025 года в Центре управления регионом наградили любителей спорта от 7 до 81 года, которые не просто продолжают традицию, а доказывают, что пределов спортивным успехам не существует.

Александр Зубко, директор Центра спортивной подготовки Мурманской области: «На сегодняшний день комплекс ГТО – это образ жизни, это не про большие спортивные достижения, это про любовь к спорту, про любовь к активному образу жизни. И мы видим, что сегодня большой формат, большая возможность для всей страны сдавать, получать знаки ГТО, как бронзового, серебряного., так и золотого уровня».

Особое внимание было уделено участникам пенсионного возраста, которые в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» получили ценный подарок – снаряжение для скандинавской ходьбы.

Лариса Круглова, заслуженный мастер спорта, посол ГТО, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Сегодня спортивная инфраструктура активно развивается, у нас есть площадки для тестирования, в каждом муниципалитете они доступны, поэтому с каждым годом всё больше жителей Мурманской области присоединяются к этому движению и мы очень радуемся тому, что не просто регистрируются, а приходят на площадки, тестируются и получают знаки отличия».

42 северянина, продемонстрировавших выдающиеся результаты при выполнении нормативов комплекса, получили заслуженные знаки отличия и соответствующие удостоверения.

