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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.23 19:30

В Мурманске большой десантный корабль «Иван Грен» в эти выходные был открыт для экскурсий

Мурманчане и гости города могли посетить БДК, а также увидеть на нём выставку трофейной бронетехники. Данное событие стало возможно в рамках агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны России «Сила в Правде».

«Иван Грен» ошвартовался у причала Мурманского морского рыбного порта. Право первыми посетить большой десантный корабль с экскурсией выпало мурманским нахимовцам и юнармейцам. Для ребят - это отличная возможность увидеть как несут службу военные.

Олег Саламатин, педагог-организатор второго учебного курса Филиала военно-морского Нахимовского училища в Мурманске: «Нахимовцы, в данном случае курсанты второго курса, уже были на своих подшефных кораблях. На БДК «Кондопога», дважды встречали атомный подводный крейсер «Князь Владимир», потому что они наши шефы. Мы используем любую возможность, чтобы ребята могли познакомиться со своей будущей профессией морского офицера».

Лев Блюм, курсант второго курса Филиала военно-морского Нахимовского училища в Мурманске: «Я решил связать свою жизнь с нахимовским училищем, так как в будущем хочу стать военным. И ещё мой дядя сейчас служит по контракту».

Также как и экипаж БДК юные нахимовцы становятся не просто друзьями, а практически семьёй. Каждый член команды важен и дорог.

Даниил Овчинников, курсант второго курса Филиала военно-морского Нахимовского училища в Мурманске: «Мы братья. Дружим друг с другом, всегда делимся и помогаем в трудную минуту».

Посетить БДК «Иван Грен» в этот раз смогли около 500 нахимовцев. А 70 юных мурманчан на борту корабля вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Посещение БДК стало новым этапом акции Минобороны «Сила в Правде».

Владимир Евменьков, заместитель губернатор Мурманской области: «Радует, что эта акция проводится уже второй год. И благодаря экипажу корабля, вся та правда и сила правды, которую вы демонстрируете, показывается в самых удалённых северных городах нашей необъятной страны».

Евгений Магомаев, заместитель главы администрации Мурманска: «Эта акция, которую мы сейчас проводим, должна ещё раз показать силу и мощь нашего народа, силу и мощь нашей армии. Показать нашим ребятам, особенно молодым, чтобы они знали наши идеалы».

Участники акции ознакомились с историей российского флота, узнали о подвигах наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На борту корабля они увидели экспозицию военных трофеев - это подбитая техника ВСУ и два патрульных катера.

Корабль «Иван Грен» в течение одного дня был открыт для всех желающих.

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