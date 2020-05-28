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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.20 19:30

В Мурманске борются с паводком, каких не видели в регионе 70 лет

Вешние воды уже затопил значительную часть промзоны Ленинского округа, чем нанёс существенный материальный ущерб ряду предприятий и организаций. Остановлено движение автотранспорта на участке «Ленинградки»  в сторону Североморска. А там, где раньше ездили машины и ходили люди, сейчас плавают лодки. 

Как сказал на профильном совещании регионального правительства глава администрации города Мурманска Евгений Никора, рассматривали возможно неблагоприятный сценарий, и он наступил. Из-за резкого потепления снег, которого прошедшей зимой было в изобилии, стал резко таять. Водоёмы стремительно наполнились, водоотводящие системы не справились, и реки устремились на магистрали и в промзону.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Вот эти три фактора по этому неблагоприятному сценарию сомкнули с тем, что гидродинамические связи с участками водного объекта реки Роста нарушены. Это касается техногенного фактора».

Разливы озера Большого начались ещё 26 мая. Сразу был создан оперативный штаб. Затем, 27 мая, стало затапливать продуктовые склады торговой сети. На третий день разливы стали угрожающими. Затоплены первые этажи административных зданий промзоны. На работу сотрудники добираются на надувных лодках.

Дмитрий Филиппов,  заместитель губернатора Мурманской области:  «Мы обследовали все перетоки. Дамба, которая удерживает воду озера Большого – в целости и сохранности. Там мы опасности не видим. В связи с большим снеготаянием и большими снегозапасами в этом году приток воды больше, чем отток».

Коллекторы прочищены и работают. На выходе из подземного русла сильным потоком бьёт вода. Но этой пропускной системы мало. Минприроды в этом году проведёт обследование подземного и наземного русла реки Роста.

Дмитрий Филиппов,  заместитель губернатора Мурманской области: «И будет принято решение о необходимости увеличения пропускной способности коллекторов. Мы будем выходить с инициативой об их финансировании, чтобы в дальнейшем увеличить пропускную способность. Если потребуется, будем проводить углубление дна реки Роста, чтобы поток воды, который попадает туда, проходил больше».

Но это долгосрочные меры. Что по экстренным мерам, то на совещании регионального правительства решили: МЧС, который уже не первый день участвует в борьбе с масштабным паводком, обследует территорию дронами, затем, возможно, будут проведены технические работы по созданию дополнительных каналов для водоотведения.

 

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