В Мурманске будет организована масштабная военно-патриотическая акция

5 октября Северный флот организует масштабную военно-патриотическую акцию в центре Мурманска. Событие станет частью праздничной программы ко дню города.

Выставки современных и исторических образцов вооружения и военной техники пройдут в центре города на улице Ленинградской. На площади Пять Углов будут развёрнуты информационно-агитационные палатки от объединений флота и мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту. Для мурманчан выступят музыканты военного оркестра и ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота, а также концертная бригада Центрального дома Российской Армии.

На площади Пять Углов заслуженные спортсмены Северного флота проведут мастер-классы по рукопашному бою и гиревому спорту, будут работать площадки с силовыми представлениями. Морские пехотинцы выступят с показательной программой по армейскому рукопашному бою. На морском вокзале Мурманска с 11 до 19 часов будут открыты для посещения и экскурсий корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. При благоприятных метеоусловиях военнослужащих Северного флота с воздуха поддержит группа высшего пилотажа «Стрижи». Так же североморцы планируют развернуть полевые кухни в центре города и у морского вокзала.