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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.21 19:30

В Мурманске будет проведена реконструкция мемориального комплекса Маяк, во время которой планируют установить общий памятник всем погибшим морякам

28 декабря 2020 года в Баренцевом море неподалёку от Новой Земли затонуло рыболовецкое судно «Онега». Во время катастрофы погибли 17 членов экипажа. Родственники погибших с тех пор добивались от администрации Мурманска увековечивания памяти моряков. Но до недавних пор власти Мурманска навстречу людям идти отказывались. На этой неделе ситуация сдвинулась с мёртвой точки.

В этот снежный декабрьский вечер родственники погибших моряков в очередной раз встретились с заместителем председателя Совета депутатов Мурманска Андреем Сысоевым. Эта встреча стала уже пятой за год. До недавних пор Андрей Сысоев прислушиваться к людям не желал. Ситуация напоминала историю с родственниками погибших на буровой платформе «Кольская». Тогда власти города тоже игнорировали просьбы по установке мемориала. Борьба за право увековечить имена погибших длилась несколько лет. В итоге памятник установили на кладбище в Мурмашах лишь в 2014 году. Теперь в похожей ситуации оказались родственники погибших моряков с «Онеги».

Людмила Тимербаева, мама погибшего матроса «Онеги» Владимира Тимербаева: «С Сысоевым было у нас четыре встречи, но мы никак не могли найти компромисс. Никак у нас не получалось. У нас всё упиралось в то, что ни в какую не хотели наносить на памятники имена наших близких. Ну, а памятник без имени - для нас это неприемлемо».

На этот раз встреча прошла в присутствии Владимира Евменькова, заместителя губернатора Мурманской области. И решение сразу нашлось. Город и родственники погибших договорились о том, что памятник будет. Правда, общий, да и место пока не определено. Для установки мемориала рассматривают как территорию мемориального комплекса около церкви Спаса на Водах, так и площадку неподалёку от бывшего «кладбища» кораблей.

Елена Бондаренко, жена погибшего технолога «Онеги» Игоря Бондаренко: «По вопросу памятника мы пришли к определённым договорённостям. В Мурманске будет реконструкция полностью мемориального комплекса Маяк, где будет установлен общий памятник всем погибшим морякам. Но с последующей разработкой где-то, может, у подножия Алёши.  Будет там стена плача или что-то в этом стиле, где будут увековечены все имена погибших. У нас их 760 человек, погибших в море, чтобы каждый был достоин увековечивания на этой стене».

Пока же при содействии областного правительства нашли временный вариант – установили памятный знак в храме Спаса на Водах, куда родственники погибших смогут прийти и почтить память моряков, не вернувшихся из рейса. Пробудет знак в храме до середины января. Также имена погибших внесли в книги, которые хранятся в Маяке. А вот с самим мемориалом конкретики пока мало. Здесь всё зависит от администрации Мурманска.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы договорились, что администрация Мурманска параллельно с реконструкцией памятника между Маяком и собором Спаса на Водах продумает и предложит концепцию увековечивания памяти и погибших на «Онеге», и других моряков. Пока это всё в стадии обсуждения, мы делаем первые шаги, чтобы это сделать. Надеюсь, придём к общему знаменателю».

Реконструкция мемориального комплекса Маяк состоится лишь в 2023 году. Тогда же планируют начать разработку площадки в районе бывшего «кладбища» кораблей. Остаётся лишь надеяться, что муниципальные чиновники к тому времени не забудут достигнутые договорённости и учтут пожелания родственников не вернувшихся моряков «Онеги».

Редакция «Арктик-ТВ» будет следить за развитием ситуации.

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