В Мурманске будет создан научно-образовательный центр

Региональный научно-образовательный центр, который создают при участии МАГУ, МГТУ и института РАН, сможет претендовать на статус центра мирового уровня. Принципиально новый для Севера центра появиться уже в текущем году.

Создание центра входит в национальный проект «Наука», который предполагает организацию к 2021 году не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе объединения университетов и научных организаций. Одно из таких учебных заведений по замыслу президента должно появиться в Арктической зоне. Решение данной задачи обсуждалось в ходе заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики 25 июля в Москве. В заседании принял участие и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Мурманский РНОЦ будет создан уже в текущем году, после чего он сможет принять участие в конкурсных отборах научно-образовательных центров мирового уровня в 2020 и 2021 годах.

Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области: «База научных исследований, которые есть у нас, и проводимые научные исследования - это реально те проекты, которые востребованы в том числе технологическими компаниями. Кольский научный центр - это филиал Академии наук с большой историей и не только потенциалом, но и с наличием научных кадров. Это первое. Второе, у нас есть очень серьёзные базы: МГТУ там есть все специальности, связанные с морскими специальностями, в том числе и работой на шельфе. И, безусловно, для нас принципиально важно для развития Мурманской области иметь серьёзную высшую школу».