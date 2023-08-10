В Мурманске был побит очередной температурный рекорд лета

Накануне в городе-герое зафиксировали температуру воздуха 29,2 выше ноля.

9 августа, вероятно, станет самым жарким днём в этом году.

Но стоит сказать, что это не максимум для городов области. Например, в Верхнетуломском было ещё теплее, там столбики термометров преодолели отметку в +30 градусов.

Судя по прогнозам, жара скоро покинет Заполярье. Уже в субботу в Мурманске будет около +20.