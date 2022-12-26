В Мурманске был замечен «пожарный» Дед Мороз

На встречу с жителями города он приехал на разукрашенном гирляндами пожарном автомобиле.

Сказочного волшебника можно было встретить в самом сердце Мурманска - на площади «ять Углов, на новогодней ярмарке на улице Воровского и в парке около Семёновского озера. Здесь он позировал для самых огненных селфи в году и дарил полезные подарки маленьким мурманчанам.

Никто не знает, где и когда он появится в следующий раз, в какой пожарной части города обитает, и, самое главное, кто из скромных героев-пожарных и есть добрый волшебник?