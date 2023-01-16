В Мурманске бывший клуб «Портовик» на улице Садовой станет мечетью

Эту новость растиражировали многие мурманские паблики. Заброшенное здание, стоявшее несколько десятилетий заброшенным, наконец-то облагородят. Вот только к новости многие жители областного центра отнеслись неоднозначно.

В Мурманске две молельные комнаты, где могут собраться мусульмане. Во время крупных праздников места для верующих в них кончено не хватает. О появлении в нашем городе мечети говорили давно, теперь же эти планы стали ближе. Представители исламского центра приобрели для этого здание бывшего клуба «Портовик», расположенное на Садовой улице.

Мухаммадхабиб Гаджаев, Имам Мурманской области: «Долгое время искали помещение для того, чтобы верующие могли собираться, для того чтобы могли они молиться. Выбор остановился именно здесь – на этом здании. Оно находится не в центре города, есть необходимая инфраструктура, парковочных мест тоже много, чтобы мы не мешали горожанам в центре города, когда скапливается много машин, много людей».

Это двухэтажное здание приобрели за 11 миллионов рублей. Реконструкцию планируют начать в ближайшее время, а вот займёт она примерно два года. Все средства, вложенные в инициативу, – пожертвования.

Мухаммадхабиб Гаджаев, Имам Мурманской области: «Это, своего рода, социальный объект, который выполняет несколько функций. В первую очередь, конечно, мы будем здесь молиться, проводить уроки для мужчин, для женщин. И, соответственно, здесь ещё будет центр адаптации мигрантов «Росмигрант» - это большой федеральный проект нашего духовного правления. Будем помогать нашим соседям, нашим горожанам».

Здание требует серьёзных вложений, ведь несколько десятилетий оно пустовало. Единственные посетители – вандалы, умудрившиеся залезть в заложенное кирпичами окно второго этажа, да местные голуби, облюбовавшие чердак. Тем не мнее у инициативы мусульманского сообщества появились противники. Они хотят видеть здесь что угодно, но только не мечеть. Даже очередной магазин пришёлся бы по душе. Но есть и люди с другой точкой зрения.

У представителей исламской организации Мурманска впереди процедура согласования реконструкции здания и оформление необходимых документов.

Редакция «Арктик-ТВ» продолжит следить за развитием событий.