В Мурманске c 15 по 17 октября впервые пройдёт Фестиваль музеев Арктики

В течение трёх дней жители и гости столицы Кольского Заполярья смогут познакомиться с деятельностью музеев России из 8 регионов, расположенных за Полярным кругом: Чукотки, Красноярского края, Якутии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Карелии, Архангельской и Мурманской областей.

Площадкой, объединяющей участников фестиваля, выступит Мурманский областной краеведческий музей. Северян ждут тематические мастер-классы, настольные игры, культурно-образовательные и мультимедийные программы музеев Арктики.

17 октября состоится День открытых дверей, вход на фестивальные площадки будет свободным для всех категорий посетителей.