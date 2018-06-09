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День за днём с «Арктик-ТВ»09.06.18 19:30

В Мурманске чествовали активных представителей студенчества и молодёжи

В Мурманске состоялся второй молодёжный вечер, на котором чествовали не только активных представителей студенчества, но и тех, кто выбрал своим призвание помогать подрастающему поколению.

Самые талантливые и инициативные активисты собрались в одном зале, чтобы провести второй в истории Мурманска  молодёжный вечер. Среди участников - представители студенчества, которые проявили себя не только в учёбе, но и в искусстве.

В зрительный зал пришли не только студенты, но представители различных организаций, которым далеко небезразлична судьба подрастающего поколения. Многие из них осознанно ещё в молодости решили посвятить свою жизнь тем, кто нуждается в помощи и сопровождении. Кто-то и вовсе уже на собственном опыте узнал о трудностях, с которыми сталкиваются ребята на своём пути.

- Основное направление деятельности нашей организации - это работа с семьями, находящимися  в трудной жизненной ситуации, - рассказывает Сергей Алексеев, специалист по социальной работе специального центра «SOS» г.Мурманск. - Это дети-инвалиды, это подростки, выпустившиеся из учреждений для детей-сирот.

Многие из присутствующих на вечере тут впервые. Однако, как признаются специалисты, количество активистов и волонтёров в регионе с каждым годом увеличивается. Деятельность ребят не остаётся незамеченной.

- Это завтрашний день, это наша смена, это рабочие руки. Это светлые головы. Это здорово! – констатирует Михаил Шилов, заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Всех присутствующих наградили памятными грамотами и подарками. А активисты в свою очередь пообещали не сдаваться и с  ещё большей активностью принимать участие в социальной жизни региона.

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