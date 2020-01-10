В Мурманске чествовали лучших прокуроров

В областном центре торжественно отметили профессиональный праздник - День работника прокуратуры Российской Федерации. Руководитель службы, губернатор Андрей Чибис и председатель областной Думы Сергей Дубовой наградил отличившихся защитников закона.

В этом году прокуратуре Российской Федерации исполняется 298 лет. По всей России стражи закона торжественно отмечают эту дату. В Мурманске в честь профессионального праздника собрались сотрудники прокуратуры с разных уголков региона.

Сергей Швецов, заместитель прокурора Мурманской области: «За прошлый год по инициативе прокуроров области были возбуждены семь уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, семь лиц привлечены к уголовной ответственности и были выплачены благодаря принятым мерам более 250 миллионов рублей долгов по заработной плате, было исполнено решение суда о строительстве моста в Шонгуе».

Особую признательность прокурор области выразил ветеранам, которые десятилетия своей жизни посвятили службе в органах прокуратуры. Ветераны, отдавшие свою молодость, энергию, знания на благо страны всегда в памяти своих учеников и коллег. На них равняются и в жизни и на службе.

Сергей Швецов, заместитель прокурора Мурманской области: «Вы посмотрите на нашу эмблему - щит и два меча, а у ФСБ и у МВД по одному мечу. Соответственно и вывод делаем, что у нас деятельность намного шире – защита и от внешних, и от внутренних врагов. Но в первую очередь мы ориентированы на социальную защиту граждан и незащищенных слоев».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, отметил благодарственными письмами отличившихся сотрудников.

За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры прокурором области поощрено более 30защитников закона.