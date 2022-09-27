В Мурманске чествовали лучших сотрудников дошкольного образования

Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования. В честь этого события состоялось торжественное мероприятие для лучших сотрудников данной сферы.

Работа с детьми – труд непростой. Ведь, малышей нужно учить буквально всему. От того, как держать ложку за столом, до знания алфавита. Такой талант и терпение под силу далеко не каждому человеку.

Татьяна Романюк, музыкальный руководитель в детском саду №44 в Североморске: «Надо быть просто любящей мамой. Понимать, что нужно детям, делать для них праздник. Делать их жизнь радостной».

Искренняя любовь к детям действительно имеет большое значение. По-другому с малышами контакт не наладить и ничему не обучить. С этим согласна и Валентина Тулиева из Мончегорска. Много лет она работала воспитателем, но последние 7 лет трудится детским психологом.

Валентина Тулиева, педагог-психолог в детском саду №30 в Мончегорске: «Детей, во-первых, надо любить и понимать, а таланты – они приходят. Вообще, наша профессия классная. Мы всё время остаемся детьми, все время молодыми, красивыми, бодрыми и весёлыми. Дети нам не дают ни скучать, ни отдыхать».

Поздравить работников дошкольной сферы в Мурманский областной театр кукол, где состоялось церемония награждения, приехал губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я очень рад, горд и благодарен вам всем, что у нас этот коллектив дошкольников, дошкольного образования – настоящий. Я хочу ещё раз сказать спасибо, низкий вам поклон. И пожелать здоровья!».

Помимо тёплых слов глава региона вручил лучшим работникам заслуженные награды и цветы.

В завершение официальной части гостям вечера показали спектакль «Маленькие трагедии».