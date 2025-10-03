В Мурманске чествовали почётных граждан города и области и кавалеров знаков отличия

Поздравить северян в преддверии Дня города приехал исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

День рождения любимого города – один из важных праздников для жителей областного центра. А его почётные жители – это люди, которые сделали многое для того, чтобы Мурманск процветал.

Александр Давыденков, почётный гражданин города-героя Мурманска, заслуженный врач РФ: С 1977 года я здесь работаю постоянно. Конечно, очень изменился город, помню 100-летие. На площади города было торжество. Город получил тогда объездную дорогу - Ленинградку 4-полосную с разделительной полосой. Это был подарок городу и многие проблемы новая магистраль разрешила, трасса стала с освещением. Для нас это было очень здорово».

Кстати, про освещение вспоминает и Михаил Ильиных. Он раньше служил в Гаджиево на подводной лодке, и вспоминает, насколько темно было на пирсе, по которому шли моряки.

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований, кавалер знака отличия «За заслуги перед Мурманской областью»: «Служа на подводных лодках в Гаджиево, мы приходили сюда на доковые осмотры – это в Росляково или в Росте. В то время, когда по всему заливу идёшь, то ни одного фонаря не было, только в окнах домов где-то подсветки. Ни пирсы не освещались, ни улицы – просто темно. Представить, что в Кольском заливе по такой темноте можно идти, то это стрессовое состояние. А сейчас, вы посмотрите, сколько иллюминации!».

В этот день гости рассказывали не только о положительных изменениях в Мурманске и области, но и делились, какие места для них считаются знаковыми.

Василий Никитин, почётный гражданин города-героя Мурманска: «Прохожу по проспекту Ленина, драмтеатр. Мы курсантами там очень много проводили времени на субботниках. Когда устроился на работу, идём дальше – «Меридиан», конгресс-отель нынче. Это был ДМО №2, и я от имени рыбаков отвечал за ход его строительства и за современный ввод. Идём дальше – вокзал. На этом вокзале мы встречали Фиделя Кастро, курсанты стояли в оцеплении».

Таким торжественным приёмом поздравили почётных граждан города-героя Мурманска и кавалеров за заслуги в честь Дня рождения города.