В Мурманске чествовали самых лучших преподавателей столицы Заполярья

За первое место в конкурсе «Учитель города-2024» боролись 34 педагога. Победителя проекта определили на сцене Детской театральной школы Мурманска.

Только месяц прошёл нового учебного года, а в Мурманске уже подводят итоги профессионального конкурса учителей. Номинаций две: «Педагогический дебют» и «Педагогический поиск». В них свои силы попробовали 34 наставника. Среди задач, конечно, есть и урок, который оценивает жюри.

Наталья Роскина, учитель математики школы №49 г. Мурманска, участница конкурса: «У нас было методическая сессия, урок и разговор со школьниками. Я не скажу, что это было сложно, скорее, важно было подготовиться заранее и ответственно подойти к этому мероприятию. А дети приняли с большим добрым сердцем, поэтому я получила огромное удовольствие, проводя урок на испытаниях».

Каждого участника конкурса «Учитель города Мурманска – 2024» лично поздравил глава администрации столицы Заполярья и дал напутственные слова.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «28 раз проводится конкурс «Учитель города Мурманска», но мы же все понимаем, что это далеко не конкурс. Это про то, как посмотреть, что видят другие, про то, как научить, что умеете делать вы: про обмен опытом, про наставничество, про подготовку новых молодых педагогов. Сегодня мне вдвойне приятно видеть вас в преддверии замечательных праздников: Дня учителя и Дня города. Вы наша гордость, вы гордость нашего города, вы делаете нашу жизнь лучше, вы учите детей».

Личность победителя конкурса «Учитель города Мурманска – 2024» не раскрывали до конца торжества.

Только в этом году пришедший в Кадетскую школу преподаватель труда и технологии узнал, что он покорил членов жюри.

Михаил Титов, преподаватель труда и технологии Кадетской школы города Мурманска, победитель конкурса: «Проводил открытый урок для пятиклассников. На нём очень весело изучали, что такое эскизы, технические рисунки, при этом ещё затронули тему нейросети. Было очень интерактивно».

Михаил Титов заинтересовался педагогикой, как ни странно, ещё в 14 лет и никогда не оставлял эту идею, продолжал развиваться. Несмотря на том, что предмет, который преподает Михаил, довольно специфичные в преподавании, учитель старается найти подход к каждому своему ученику.