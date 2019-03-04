В Мурманске чествовали самых талантливых творческих педагогов

В столице Заполярья наградили лучших педагогов и воспитателей - победителей традиционных профессиональных конкурсов. На протяжении нескольких месяцев педагоги и воспитатели выполняли задания конкурсов: изучали новые методики в образовании, посещали и проводили мастер-классы.

Педагог - особенная профессия. Говорят, что учить детей, это не работа, а призвание. Мурманские учителя успевают не только вести уроки, проверять тетради и заполнять журналы, но и участвовать в профессиональных состязаниях. Поздравил участников и победителей конкурса депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

«Система образования в Мурманске одна из самых успешных сфер, чему мы имеем очень много подтверждений. Высокие результаты в разных рейтингах, конкурсах наших школ и, самое главное, наших выпускников, которые с очень высокими баллами поступают в ведущие вузы страны, находят себя в этой взрослой жизни», - отмечает в приветственном слове Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ.

Классный руководитель для ребёнка больше чем педагог. Это наставник, помощник, друг. А после уроков ребята бегут к строгому и справедливому воспитателю, который учит терпению и воле или к руководителю кружка по интересам, который с радостью поделится опытом. Работники школ и центров дополнительного образования вместе преследуют одну цель - воспитать умных, сильных и справедливых граждан. Наверное, поэтому 13 классных руководителей-героев состязания «Воспитать человека» и 12 педагогов дополнительного образования - участников конкурса «Сердце отдаю детям» даже на сцене стоят рядом.

«Это учителя высочайшего класса, это профессионалы. Они действительно беззаветно любят свою работу, по-матерински любят наших детей. А наш конкурс - это не искусственно придуманное мероприятие, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Он 21 год подтверждает, что это из года в год у нас в сфере образования появляются люди, которые очень хотят показать свой профессионализм, поделиться своим опытом».

За 21 год существования конкурса «Ступеньки мастерства» в нём приняли участие более 500 работников дошкольных учреждений Мурманска. В этом году показать уровень профессионального мастерства решили 26 специалистов. Это воспитатели детских садов, учителя-логопеды, музыкальные работники и инструкторы по физической культуре.

«Участвуя в конкурсе, я хотела проверить свои силы, свои возможности, - рассказывает Кристина Рогова, инструктор по физической культуре детского сада № 118 города Мурманска, участница конкурса « Ступеньки мастерства». Я хотела понять, что я достигла в профессии, что я могу дать детям. Сама хотела внести в свою профессию что-то такое, от чего я получу удовольствие. Посмотреть на других воспитателей, педагогов и перенять что-то от них».

В конкурсе «Воспитать человека» лучшим признан Михаил Ваганов, учитель ИЗО в школе № 49; победитель состязания «Сердце отдаю детям» – Максим Шишов, преподаватель-организатор ОБЖ, учитель технологии, школы № 49; 1 место в конкурсе «Ступеньки мастерства» заняла Елена Грищенко, воспитатель детского сада № 73.

«Участие в конкурсе - это тоже работа, - считает Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации профсоюзов работников народного образования и науки. – Работа на результат. Это владение профессиональными компетенциями, это прекрасная возможность приобрести новые навыки».

После подведения итогов конкурсов состоялся юбилейный - десятый фестиваль «Педагогические надежды». За годы существования этого праздника его участниками стали более трёхсот молодых мурманских учителей. В этом году свои творческие идеи в восьми предметных номинациях представили 38 конкурсантов из 18 школ, гимназий и лицеев областного центра.