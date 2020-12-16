В Мурманске чествовали ветеранов спорта

Главы города общались с легендарными заполярными спортсменами и вручили им награды.

Чествование заслуженных спортсменов Мурманска – событие традиционное. И, несмотря на трудности пандемии, соблюдая все меры защиты, оно состоялось. Участники встречи пообщались с главами города, рассказали о своей жизни и успехах.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Для чего Мурманску новые спортивные объекты? Для чего поддерживать спортивные школы? Дети, занимаясь спортом, ориентируются на примеры. Они ориентируются на легенды спорта, на то, что спорт дал Мурманску в лице тех людей, которых мы награждаем каждый год. Это действительно дорогого стоит».

В этом году премии главы города «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта Мурманска» удостоены 6 человек. Также почётный знак «Спортивная доблесть» получил один ветеран спорта.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это действительно люди, которые внесли неоценимый вклад в развитие спорта города-героя. Во-первых, у них свои очень высокие спортивные достижения. Во-вторых, они всю свою жизнь посвятили воспитанию молодого поколения. Как правило, это преподаватели, они занимаются тренерской работой. И, несмотря на то, что у них свои высокие достижения, они ещё и воспитанникам прививают любовь к спорту».

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, большой праздник «Звезды спорта» пришлось преобразовать в такие небольшие встречи. Возможно, оно и к лучшему. Ведь, в небольшом кругу наши главы и спортсмены смогли узнать друг друга получше.