В Мурманске чествуют работников культуры

День работника культуры в России в этом году отмечается уже в 11 раз. Этот праздник – свидетельство высокой оценки и признания вклада многих поколений творческих людей в духовное развитие нации. Во все времена роль культуры определялась как очень важная сфера жизни человека.

Художники, музыканты, писатели, актеры, работники: музеев, театров и библиотек. Все они сохраняют и приумножают культурные богатства страны. Неслучайно каждый год в последнюю субботу марта чествуют всех тех, кто внёс вклад в развитие творческой жизни, как региона, так и России. Именно их поздравили первые лица региона.

- Каждый из вас в чём-то подвижен, вы дарите землякам радость, новые знания, раскрываете таланты и не ждёте от этого особых наград, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Награда для вас - это признание, это аплодисменты, это искорки радости в глазах ваших учеников и простые слова благодарности.

Лучшие представители искусства были награждены почётными грамотами губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры». По мнению представители власти, культурные ценности – это фундамент, на который опирается любая нация. Для творческих людей очень важно трепетное отношение, увлеченность и беззаветная преданность своему делу.

- Вы всегда участвуете во всех праздничных мероприятиях, наполняя их своим творческим смыслом. И, конечно, не без вашего участия у нас подрастает не менее талантливая молодёжь, которая к счастью для нас, находит возможность жить, творить и развиваться здесь, у нас за Полярным кругом, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

В этот день прозвучало много приятных слов в адрес работников культуры. А главным подарком для представителей сферы культуры стала концертная программа Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. На главной сцене Мурманска прозвучали отечественные и зарубежные композиции, а также были исполнены инструментальные и хореографические номера.