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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.19 19:30

В Мурманске чествуют ветеранов самой мирной профессии - строителей

В это воскресенье россияне отметят профессиональный праздник - День строителя. Любопытно, но многие традиции, заложенные ещё в Советском Союзе, дошли и до наших дней:  почётные награды и торжественные заседания с участием первых лиц города и региона.

Человек строит и созидает с самой зари зарождения общества. Вероятно, именно умение создавать и благоустраивать своё жилище выделило древнего человека на фоне остальных животных. Годами, веками и даже тысячелетиями строительство развивалось, технологии становились сложнее. Сегодня строитель - одна из самых почётных, прибыльных и нужных в стане профессий.

«Самое главное пожелание тем, кто трудится сегодня, и ветеранам. Самое главное пожелание нам всем с вами - перезапустить строительную отрасль в Мурманский области, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. -  Сделать так, чтобы мы гордились стройками, как гордились вы, когда вы это делали. Сделать так,  чтобы мы видели работающие краны».

На празднование Дня строителей в Мурманске пригласили и ветеранов отрасли. «Меридиан», «Волна», «Арктика» - эти три архитектурных гиганта нашего города сейчас кажутся монументальными и мало, кто помнит площадь Пять Углов, без этих знаковых зданий. А вот мурманчанка Раиса Петровна помнит, ведь она работала в тресте, который занимался их строительством.

«И этот «Мередиан» мы строили, «Волну» строили, «Арктику» строили, - говорит Раиса Снисаренко, ветеран строительной отрасли. - Много чего строили. Это самая важная работа. Без строителей никак нельзя. Коллегам желаю здоровья!»

Сейчас в Мурманске не так активно ведётся строительство, но работа для профессионалов своего дела всё равно есть. Полным ходом идёт реконструкция исторического фонда Заполярья, возводятся  новые детские сады, по всей области модернизируют больницы. Парки, скверы и новые памятники тоже не появляются сами собой - над ними работает целая команда.

«Мы действительно должны оправдать то наследство, которое мы получили от ветеранов-строителей, - говорит Максим Рудь, и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области. - И видя состояние кадрового резерва, я бы хотел обратиться к старшему поколению с просьбой: мы сейчас ведём работу по возрождению кадрового потенциала Мурманской области, лично прошу их принять участие в этом процессе».

И.о. министра строительства региона  призвал ветеранов не пропадать и не сидеть дома, а стать преподавателями и воспитывать новое поколение. Помимо пышного праздника гости мероприятия ознакомились и с работами будущих архитекторов-дизайнеров. Свои проекты  на суд профессионального жюри представили студенты старших курсов МАГУ.

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