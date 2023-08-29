Совсем скоро для юных мурманчан зазвенит школьный звонок. Начнутся уроки и домашние задания. Для успешной учёбы детям необходимо иметь тетрадки, ручки и карандаши, дневник и рюкзак. Администрация города Мурманска решила помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу.

Уже в 10 раз в Мурманске дали старт акции «Собери ребёнка в школу». Дети из многодетных или попавших в трудную жизненную ситуацию семей получают весомую поддержку - канцелярские наборы для учёбы и рюкзаки.

Екатерина Рубан, мама школьника: «Учитывая цены сейчас в магазинах, конечно, очень сложно собрать ребёнка в школу, тяжело, так как недешево. И лишним это не будет, так как канцелярия нужна всегда. Там будут тетради, папки, ручки, карандаши – то, что необходимо к школе».

В этом году по всей стране открыто более 4 тысяч пунктов, куда любой желающий может принести такие подарки для нуждающихся семей.

Сегодня ещё несколько детей получили заветные подарки в преддверии Дня знаний. Их вручил малышам глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это очень хорошее мероприятие, я очень рад, что есть возможность принять в нём участие. Поддержать ребят, помочь им».

В этом году уже около 300 детей получили наборы для школы. Такая поддержка поможет малышам начать учебный год уверенными в том, что впереди их ждут интересные уроки и хорошие оценки.