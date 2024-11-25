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В Мурманске дали старт Экологическому диктанту

Это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения. В этом году вопросы коснутся и атомной энергетики. В связи с этим место проведения акции выбрали атомный ледокол - музей «Ленин».

На атомном ледоколе «Ленин» стартовала акция «Экодиктант», которая охватит не только всю Россию, но и другие страны. В этом году свои знания решили проверить жители многих уголков планеты.

Наталья Соколова, сопредседатель федерального оргкомитета акции «Экодиктант»: «Мы начинаем с точки Крайнего Севера. Мурманск – это самый большой город, который у нас находится как раз-таки на Крайнем Севере. Мы считаем, что с севера на юг Экодиктант очень логично пойдёт, потому что проходит две недели. 25 ноября, сегодня, старт, а завершается 8 декабря на территории Ростовской области в одном из хуторов. С севера на юг, с востока на запад Экодиктант будет шагать по всей стране. В этом году самая восточная часть России к нам присоединяется на Камчатке».

В этом году акция посвящена защите хрупкой природы Арктики и её краснокнижным обитателям. В Мурманской области очень много редких растений, например, северная орхидея, которую можно встретить в Лапландском заповеднике. Или же белый медведь, который бродит среди льдов Северного Ледовитого океана.

Александр Макров, заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института «Экология»: «Уничтожение какой-то поганки может оказаться катастрофой для биоразнообразия. Я хочу сказать, что проекты Экодиктанта Красной книги направлены на то, чтобы не только ставить задачу по сохранению биоразнообразия перед людьми, но и, чтобы эта задача становилась какой-то обыденностью для всех жителей планеты, а не только нашей страны».

Лидия Акимова – самая юная участница Экодиктанта на борту ледокола в Мурманске. Здесь она для того, чтобы проверить свои знания в сфере экологии.

Лидия Акимова, участница акции «Экодиктант», г. Гаджиево: «У меня есть много одноклассников, с которыми я занимаюсь вопросами экологии. Мы кормим птиц, убираем мусор, садим растения, помогаем животным».

Ещё один участник и уже профессионал в сохранении природы - Иван Дорош, начальник научного отдела заповедника «Пасвик». Он приехал сюда не только для того, чтобы проверить знания, но и перед началом тестирования представить экологическую выставку.

Иван Дорош, начальник научного отдела заповедника «Пасвик»: «Сейчас экология получает большое развитие, а подобные акции – очень хороший инструмент для повышения осознанности населения».

В рядах, сдающих тест, можно было увидеть руководителя Министерства образования и науки Мурманской области.

Диана Кузнецова, руководитель Министерства образования и науки Мурманской области: «Экологическая безопасность – это актуальная тема для Арктической зоны и, соответственно, нашего региона, потому что наша природа не так быстро восстанавливается, в отличии, например, от южных регионов. Ей требуется время».

На прошлой неделе к Экодиктанту планировали присоединиться всего 14 площадок, сегодня их уже 26.

В прошлом году в испытании приняли участие более 5 миллионов человек, 15 тысяч из которых сдавали тест в Мурманской области. В это году ожидается, что участников будет больше.

Лидия Акимова, участница акции «Экодиктант», г. Гаджиево: «Люди должны поддерживать чистоту нашей окружающей среды, иначе, если мы её не будем поддерживать, то наша Земля погибнет».

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