В Мурманске дали старт ёлкам главы города

В Детской театральной школе состоялся первый показ спектакля для школьников «Путешествие «Голубой стрелы» по сказке Джанни Родари.

Волшебную историю о дружбе, доброте и исполнении желаний показали на сцене Детской театральной школы. В канун зимнего праздника игрушечный поезд вместе с пассажирами отправляется с витрины магазина в захватывающее приключение, за время которого главные герои проживают настоящую жизнь и учат зрителей состраданию, отзывчивости, любви и храбрости.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «В самой сказке заложено ожидание праздника. Дети, которые приходят, также ожидают праздник, который сегодня, я уверена, у них обязательно состоится».

Частью представления также является игровая программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и главного символа наступающего нового года – Лошади. А в холе театральной школы незадолго до начала спектакля для юных гостей провели праздничный интерактив: игры, тематические площадки, фотозона и вручение подарков.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Ёлки, которые проходят у нас в ДТШ, идут в рамках новогодней программы главы Мурманска. Школе будет 30 лет, ёлкам 29 лет, и мы очень рады, что такой внутренний девиз подготовки этих праздников «Дети для детей». У нас заняты учащиеся школы, которые входят в труппу, она очень мобильна, это дети с первого года обучения практически и до выпускника».

Для самых маленьких зрителей, которым от 3 до 6 лет, подготовили интерактивный кукольный спектакль «Чудесное спасение Корзинкина», его показы начнутся в Детской театральной школе с 21 декабря.