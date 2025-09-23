На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
В Мурманске дали старт федеральной программе по предпринимательству «СВОй бизнес»

В проекте участвуют ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей.

В Мурманской области стартовала очная пятидневная образовательная программа «СВОй бизнес». Проект ориентирован на поддержку ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей.

Марта Говор, региональный координатор партийного проекта «Предпринимательство»: «Благодаря тому, что у нас, действительно очень хорошие партнёрские, дружеские отношения с нашими бизнес-объединениями – это «Опора России», Торгово-промышленная палата, различные союзы, были достигнуты договоренности о том, что на второй неделе этого образовательного интенсива мы сделаем систему наставничества».

Задача проекта тривиальна – помочь участникам в разработке бизнес-идей. Специалисты оценят риски, дадут грамотные рекомендации по запуску стартапа и если нужно, окажут сопровождение.

Вадим Салаков, участник программы «СВОй бизнес»: «У меня была идея простая: закупить несколько кофейных аппаратов, поставить их в проходных местах, продавать людям кофе и сопутствующие товары. Но когда я защитил бизнес-проект, мне дали очень много советов. Мне сказали знающие люди, бизнесмены, что сейчас нужно делать ставку не на кофейные аппараты, а на открытие, скорее всего, своей кофейни».

С проектом сотрудничает множество не только предпринимателей, но и предприятий, куда участники так же приезжают с практическими экскурсиями и знакомятся с новыми, возможно будущими партнёрами.

Валерия Павлова, участница программы «СВОй бизнес»: «Моя цель в данном проекте – получить знания для масштабирования своего бизнеса и, так скажем, личностного роста и развитие своего региона в этом направлении. Мы были на предприятии «Фасад и интерьер» семьи Котловских, были в инженерно-технической фирме и на предприятии «Юность».

Главная ценность проекта «СВОй бизнес» в том, что люди, вернувшиеся из зоны боевых действий, нуждающиеся в поддержке и социализации, получили их.

Андрей Шарков, председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство»: «Мы здесь вместе с предпринимательскими объединениями, вместе с уполномоченным стараемся им показать то, как сделать этот путь наиболее простым, понятным, чтобы на старте, когда наиболее высока «смертность» бизнеса, они смогли за руку пройти с кем-то и сделать успешный бизнес, который в Мурманске будет и нам с вами давать какие-то преимущества. Например, мы сможем с вами приобретать какие-то услуги, продукты, товары».

Проект «СВОй бизнес» объединил все необходимое: от практико-ориентированного обучения до постоянной поддержки наставников, предоставляя участникам реальные инструменты для запуска своего дела.

До конца года проект охватит более 40 регионов страны, Мурманск среди первопроходцев в его реализации.

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
