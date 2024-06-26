В Мурманске дали старт «Нордической выставке»

Из-за большого покупательского спроса в областной центр завезён новый ассортимент и размерные ряды популярных моделей из закрывшихся магазинов норвежских и европейских брендов. Выставка продлиться только пять дней - с 26 по 30 июня включительно.

Наш рынок покинули крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды. Остро встал вопрос о том, что же делать владельцам бизнеса с товаром, который остался на территории России. Так российской компанией «Орсо Групп» было принято решение о создании локального проекта «Нордическая выставка», которая распространяет качественные вещи по привлекательным для клиентов ценам.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих россиян, которые считают, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Это не означает, что мы не можем распродать товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе и как только закрываются магазины, она выкупает этот товарный остаток. Раньше мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапландия», сейчас распродаём товарный остаток с магазинов «Норвэй» и с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию облегчённый бомбер от норвежской фирмы «Бьёрн Ларсен». Сверху идёт трёхслойная мембрана, она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит - внутри подкладка из авиационного нейлона. Все бомберы идут на климат-контроле. Вам в нём будет комфортно, много карманов».

Валентин, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Только 5 дней - с 26 по 30 июня включительно- с 10 до 21 часа верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманском торгово-развлекательном центре «Форум» по адресу: Кольский проспект, 134 (1-й этаж главного входа, территория бывшего магазина «Белорусская косметика». Ориентир - воздушные шары).

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