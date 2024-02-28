В Мурманске дали старт спортивному фестивалю ГТО

В спортивном фестивале принимают участие как дети, так и взрослые. Соревнования проходят на базе центра тестирования ГТО Детской спортивной школы олимпийского резерва №4.

В спортивной школе олимпийского резерва №4 Мурманска дали старт фестивалю ГТО. Классические для комплекса нормативы сдают участники от 6 до 70 лет.

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард»: «В первую очередь, это поддержка здоровья, потому что люди смотрят, определяются, что им надо доработать. Тем более, у нас - на севере мы должны быть сильные, здоровые, ловкие, а также закалённые».

За четыре дня свою готовность к труду и обороне попробуют доказать 419 человек.

Сергей Гега, тренер и преподаватель дзюдо комплексной детско-юношеской спортивной школы №17: «Нормы ГТО проверяют меня, мою подготовку. Насколько я готов спортивно».

Всем призёрам будут присвоены золотой, серебряный или бронзовый значки, а отличившимся в дисциплинах достанутся и специальные награды.