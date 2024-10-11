В Мурманске дали старт V Фестивалю музеев Северо-Запада

Гости столицы Заполярья рассказали, на что можно посмотреть в их родных краях.

Фестиваль музеев Северо-Запада, существующий с 2016 года, организуют раз в два года. Для сотрудников учреждений культуры это возможность обменяться опытом с коллегами, рассказать о традициях своего региона.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «Все музей ведут очень важную работу по сохранению исторической памяти той территории, где они работают. Они противодействуют фальсификации истории и при этом, я понимаю, ведут очень важную просветительскую работу. У каждого музея есть свои сильные стороны. И вот для того, чтобы обменяться опытом, чтобы встретиться, обсудить, поговорить с коллегами, наладить контакты, реализовать совместные проекты. Вот этот фестиваль способствует развитию музейного дела».

Мурманский областной краеведческий музей один из организаторов этого фестиваля, поэтому он традиционно проходит в столице Заполярья. Однако, каждый раз участники отправляются в один из уголков нашего региона.

В это раз такой локацией стало Ловозеро.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Мы создали и разработали совместно с коллегами-музейщиками из 11 регионов Северо-Запада большую интересную программу. У нас сегодня будут радовать наших гостей - посетителей музеи из Калининграда, из Республики Коми, из Вологодской области из Калининграда, Нарьян-Мара. В общем, мы постарались объединить самые далёкие от Мурманска регионы и близкие, чтобы представить различные мастер-классы, викторины».

Архангельский северный морской музей, например, научит завязывать морские узлы. А на площадке Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» научат лоскутному шитью. Санкт-Петербургский российский музей Арктики и Антарктики расскажет посетителям о том, как отмечали Новый год коренные народы Севера.

Галина Чернецкая, заместитель директора Музея-заповедника «Парк Монрепо»: «У нас две программы. Одна - мультфильм-ролик для детей, обучающего характера, который рассказывает о музее-заповеднике, про важность всех деталей в природе. Там мы также объясняем правила посещения музея-заповедника, например, почему в музей нельзя с собаками находиться, чтобы детям было доступно и понятно. Вторая часть – это мастер-класс по созданию флорариума. Детки будут сажать через дренаж, через землю, цветной песок суккуленты».

Отметим, тематические зоны доступны и для обычных посетителей.

Насыщенная программа по обмену опытом продлится несколько дней, торжественное закрытие фестиваля музеев Северо-Запада состоится 13 октября.