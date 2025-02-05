В Мурманске дали старт XIV Российской научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика 2025»

В столице Кольского Заполярья на базе Мурманского политехнического лицея состоялось торжественное открытие XIV Российской научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика 2025».

Лев Ляшко, председатель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»: «Молодцы мурманчане, Мурманский политехнический лицей, которые традицию эту сохраняют. Представьте, уже в течение 14 лет. Причём, несмотря ни на что, даже во времена пандемии, пусть и дистанционно, но эта конференция проходила. Традиция сохраняется, приумножается. Это очень радует».

Конференцию впервые организовали в 2012 году. И с тех пор она активно разрастается. Сейчас это одно из важнейших научных событий для юных исследователей Заполярья. И неспроста.

Лев Ляшко, председатель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»: «Эта конференция, как одна из составляющих частей, входит в перечень Министерства просвещения Российской Федерации. Поэтому ребята-победители будут включены в базу одарённых детей России, которая называет ГИР – Государственный информационный ресурс лиц, проявивших выдающиеся способности. Надеемся, что она пройдёт, как всегда, успешно».

В этом году побороться за победу, а заодно и продемонстрировать свои глубокие познания в различных областях науки приехали 199 школьников, как из Мурманской области, так и из других регионов страны и даже республик.

Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея: «В этом году у нас очень большой, так сказать, контингент участников. Это представители и Белоруссии, и Крыма, и Донецкой Народной Республики, и Белгородской области, и Мурманской области. В частности, очень активно участвует Снежногорск и город Мурманск».

На конференции участники представили крайне разнородные и совершенно уникальные проекты в 18 секциях естественнонаучного и гуманитарного направлений.

Лев Ляшко, председатель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»: «Сейчас очень много, как я уже говорил, практико-ориентированных работ, когда ребята прямо на предприятиях выдвигают какие-то предложения по усовершенствованию изобретений. И потом эти предприятия внедряют предложенное у себя. И в последнее время есть крен в сторону естественных и технических наук. У страны же приоритет развития научно-технологического. Это чувствуется по работам ребят. Таких проектов очень много».

Например, Даша Филиппова, ученица 11 класса Мурманского политехнического лицея, для участия в конференции подготовила работу по благоустройству конкретной улицы города-героя.

Даша Филиппова, участница Российской научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика 2025»: «Я предлагаю благоустроить улицу Шмидта, которая располагается прямо около железнодорожных путей и, соответственно, встречает гостей нашего города. Чтобы эта улица стала визитной карточкой, её важно благоустроить. К тому же, она идёт параллельно главной улице Мурманска и к ней замыкает прогулочный маршрут».

Лучшие работы участников будут отмечены дипломами, медалями и сертификатами Малой академии наук «Интеллект будущего». А школьники, особенно ярко проявившие себя, получат ещё и гранты на продолжение своих исследований.