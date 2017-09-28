В Мурманске дан старт 54-й студенческой спартакиаде

Дан старт 54-й студенческой спартакиаде, которая прошла на легкоатлетическом манеже. В первом этапе соревнований приняли участие 69 спортсменов из 4 высших учебных заведений Мурманска.

Студенты ведущих мурманских вузов собрались под одной крышей. Первый этап студенческой спартакиады открывает легкоотлетический забег. Юношам и девушкам предстоит выяснить, в каком университете учатся самые быстрые бегуны.

- Учувствуют четыре команды образовательных организаций высшего образования, - сообщила Ольга Трефилова, старший инструктор-методист МОДЮСШ. – Это МАГУ, МГТУ, Северный колледж физической культуры и спорта, с Северо-Западный филиал Московского экономического института. Участвуют 69 студентов. Девушки бегут на дистанции 600 метров, юноши - 1000 метров.

Первыми на старт выходят девушки. Спортсменкам предстоит преодолеть 3 круга, однако это не составляет для них большого труда. Екатерина Толмачева, например, уже не первый год отстаивает честь технического университета. Её результат оказался лучшим среди девушек. «Мне предложили от кафедры физкультуры отстаивать честь университета, так как я лёгкой атлетикой занимаюсь, - сказала Екатерина Толмачёва, студентка МГТУ. – Эта дистанция для меня – тренировка».

Пока девушки преодолевают свою дистанцию, юноши готовятся к старту. Командный дух на высоте, каждый хочет победить, несмотря на то, что состав команд разнообразный: тут и профессиональные бегуны, и инициативные любители.

- Я занимаюсь футболом, но я за здоровый образ жизни и очень приятно, что зовут на такие соревнования, - говорит Андрей Родионов, студент МАГУ. - Надеюсь, что наша команда выступит достойно, так как мы будем бороться за призовые места.

По итогам первого этапа спартакиады победителем стала женская команда Северного колледжа физической культуры и спорта. А вот лучший результат среди юношей показали парни из МГТУ. Но спортсменам некогда расслабляться, впереди ещё семь соревнований в разных видах спорта. Итоги студенческой спартакиады будут подведены в мае следующего года.