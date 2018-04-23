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День за днём с «Арктик-ТВ»23.04.18 19:30

В Мурманске дан старт активному развитию туризма

Совсем недавно свою работу начал информационно-туристический центр, который поможет гостям Мурманска составить насыщенную программу пребывания в столице Кольского полуострова. Уникальный для города-героя бизнес-проект воплотился в жизнь во многом благодаря поддержке местных властей.

Житель Мурманска Алексей Новиков заметил, что в областном центре  в отличие от многих других городов России, где он бывал, нет специальных  информационных стоек для туристов. Именно поэтому он решил принять участие в муниципальном конкурсе грантов и после успешной защиты проекта, получил на воплощение своей идеи  около 400 тысяч рублей.

- Для того, чтобы запустить этот центр, мы проделали большую работу. Около года этот проект запускался. Мы начали работу с выпуска бесплатного путеводителя по городу Мурманску, который распространяется по всем отелям города, - рассказывает Алексей Новиков, руководитель Мурманского туристско-информационного центра. - Этот проект благодаря поддержке  администрации города Мурманск и комитета по экономическому развитию, перерос уже в стойки туристско-информационного центра.

В трёх крупнейших гостиницах областного центра около недели назад начали работу информационные стойки с англоговорящими консультантами, которые окажут помощь туристам. Общаться с гостями города будут  студенты старшекурсники факультета иностранных языков МАГУ. Они готовы не только посоветовать маршрут для экскурсии, но и тут же его организовать, например, забронировав нужную путевку. Администрация города уверена, что такие проекты будут востребованы среди туристов.

- Очень важно, что этот проект  в сфере развития туризма: внутреннего и выездного туризма. Мы очень часто в последнее время говорим о развитии туризма в Мурманске и области, поэтому в этом контексте очень примечательно, что молодой предприниматель выиграл грант в рамках муниципальной программы и именно по направлению «Развитие туризма», - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

В Мурманске издаются рекламно-информационные материалы о городе: карты-схемы и листовки. Всё это также можно бесплатно получить на стойках информационно-туристического центра. А совсем скоро планируется организовать тематические зоны, где туристы смогут сделать фото в окружении северных декораций.

 

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