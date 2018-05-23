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День за днём с «Арктик-ТВ»23.05.18 19:30

В Мурманске дан старт «Последним звонкам 2018»

В Мурманске стартовала пора школьных последних звонков.

Воздушные шары, цветы, банты и яркие ленты - главные атрибуты последних школьных линеек. Выпускники 9-х классов гимназии № 8 с волнением прощаются с учителями. Поддержать ребят и вспомнить свой последний звонок пришёл и генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько.

- Для кого-то этот день, наверное, торжественный, для кого-то - немножко грустный,  - заметил Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». – В любом случае, это определенный этап в вашей жизни и немаловажный этап. Вы переходите на следующую ступень и получите следующие задания, следующие направления в жизни.

В актовом зале гимназии выпускников встречали аплодисментами. Классные руководители с трудом сдерживают волнение, когда произносили поздравления, да и у самих ребята на глазах слезы, ведь для многих из них учителя это «вторые мамы и папы».

Для учителей и гостей ребята подготовили творческие номера: песни, танцы и сценки. Учителя и родители гордятся тем, каких детей они воспитали.

- Я думаю, у каждого из вас уже есть свои планы и своя мечта,  - говорит Ольга Дзюба, директор гимназии № 8 г. Мурманска, выпускникам. – Но  чтобы осуществить эти планы и сделать  мечту реальностью, вам понадобятся терпение, старание, воля. Если вы поставили перед собой цель - идите к ней уверенно, упорно и настойчиво, но помните, что в этом большом мире вы не одиноки. Мы, ваши учителя, также как и ваши родители, будем всегда переживать за вас, будем помнить вас и гордиться вами, потому что ваши победы и достижения это и наши успехи, наши достижения и наш повод для гордости за вас.

Для многих из этих ребят школьная пора ещё не закончена. Выпускникам предстоит выбрать свой дальнейший жизненный путь. Специально для будущих десятиклассников на базе гимназии № 8 по инициативе Мурманского морского торгового порта впервые в России было организовано дополнительное обучение старшеклассников по востребованной в регионе специальности «Портовое дело».

- Мы своим проектом, своим классом даём мурманчанам возможность такую профессию получить,  - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт», - даём возможность получить дополнительные знания в области портового дела. Десятиклассники, которые в следующем году пойдут в 11 класс, будут получать возможность новых направлений в 11 классе, а уже сегодня начинается сбор документов для формирования нового 10-го класса.

Уже через несколько недель выпускники девятых классов узнают, получилось ли у них пройти тестирование и поступить в профильный транспортно-логистический класс. С 1 сентября в гимназии № 8 будет функционировать уже два таких класса - 10-й и 11-й. Портовики уверены, что эксперимент по обучению мурманских старшеклассников стивидорному делу выйдет на новый этап - непрерывной подготовки кадрового резерва.

В завершающемся учебном году гимназисты не только получали базовые знания о работе портовой отрасли, но и смогли пройти дополнительное обучение на базе арктического университета по программам: «Основы логистики» и «Менеджмент и маркетинг». Причём некоторые дисциплины преподавали на английском языке.

Гимназисты видят острую необходимость в развитии таких профильных классов, ведь для них это возможность познакомиться со своей будущей профессией уже сейчас.

- На следующий год Мурманский арктический государственный университет открывает специальность «Транспортная логистика», - сообщила Ольга Дзюба, директор гимназии № 8 г. Мурманска. - Выпускники этого класса имеют определенные преференции при поступлении в МАГУ на эту специальность. Кроме того, торговый порт гарантирует прохождение практики выпускниками этого класса на своих площадках, а лучшие выпускники будут трудоустроены в «Мурманский морской торговый порт.

Первым последний звонок в Мурманске прозвенел для 9-классников  гимназии № 8, но совсем скоро эстафету примут и остальные образовательные учреждения города.

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