В Мурманске дан старт соревнованиям, где физическая активность встречается с виртуальной реальностью

На базе фиджитал-центра открыли первый чемпионат Мурманской области по функционально-цифровому спорту.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Первый чемпионат по фиджитал -спорту открывается! В независимости от его результатов вы все уже в истории».

Первый официальный региональный турнир - это не просто тестовые игры и тренировки, а борьба за звание сильнейших в дисциплинах, где сочетается реальный спорт и передовые технологии.

Артем Колесников, заместитель председателя регионального отделения Федерации фиджитал-спорта Мурманской области: «Это первый чемпионат, где мы можем сформировать команду на отправку в СЗФО, где его участники могут получить разряды».

Участникам соревнований предстоит показать своё мастерство в двух зрелищных направлениях. Первое - «Ритм-симулятор». Здесь спортсмены, управляя объектами на экране и движениями корпуса, должны попадать в такт мелодии, демонстрируя быструю реакцию и выносливость. Вторая дисциплина «Двоеборье. Тактическая стрельба». Сначала виртуальный бой, где на первый план выходит стратегия и умение просчитывать ходы соперника. А сразу следом лазертаг- переход на реальное поле и стрельба по мишеням из лазерного оружия.

Никита Хлебопашенко, участник чемпионата: «Ребята все взрослые, работаем и учимся, но была серьёзная подготовка по 4-6 часов каждый вечер, чтобы сработаться. Образовалась некая химия между участниками команды».

Определять победителей будут представители фиджитала из Тюмени.

Максим Шереметьев, судья чемпионата: «Можно быть сильным в компьютере, но, если не подкован физически…. Это командная игра, только так можно победить».

Напомним, первый фиджитал-центр открылся в Мурманске в декабре прошлого года и стал 11 в нашей стране.

