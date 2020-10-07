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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.20 19:30

В Мурманске деревянному храму с улицы Орликовой ищут новое место

Храм, который 15 лет простоял недостроем возле учебного центра МВД, разобран. О дальнейшей судьбе деревянного строения узнавали корреспонденты «Арктик-ТВ».

Добротный деревянный сруб на территории Центра профподготовки УМВД России по Мурманской области простоял без окон и дверей 15 лет. Храм строился на пожертвования сотрудников органов внутренних дел  из сухостойной карельской сосны без единого гвоздя. Ни снежные метели, ни проливные дожди не смогли повредить конструкцию.

Протоиерей Владимир Семенов, руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с УМВД России и ГУ МЧС России по Мурманской области и Мурманской таможней: «Храм расположен на территории ведомственной внутренних дел и попасть в него могут только сотрудники внутренних дел. А так как основная идея его - отдать памяти погибшим при исполнении служебного долга, а  у этих сотрудников есть родственники, которые захотят помолиться, то мы решили его собрать там, где смогут помолиться все жители Мурманска».

Церковь на улице Орликовой, в которой по стечению обстоятельств так и не прошло ни одного богослужения, аккуратно перенесли специалисты, приглашенные из Карелии. Теперь бревна находятся на временном хранении возле Ленинского  РОВД.  Как только будут улажены все формальности, здание обретёт вторую жизнь. На новом месте зальют фундамент и возведут храм заново.

Протоиерей Владимир Семенов, руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с УМВД России и ГУ МЧС России по Мурманской области и Мурманской таможней: «Кто хочет принять участие в созидании храма, если есть возможности, есть внутренняя потребность, могут  свои пожертвования внести, посетив храм Пантелимона, который курирует строительство и внести пожертвования».

Сейчас рассматривается два варианта для расположения обители, а наиболее вероятное - на улице Гвардейской.

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