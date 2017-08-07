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День за днём с «Арктик-ТВ»07.08.17 19:30

В Мурманске детский сад перепрофилируют в спортивную школу

Юных мурманских спортсменов ожидает открытие нового здания спортивной школы. В здании бывшего детского садика на Карла Либкнехта, 13а кипит работа. В скором будущем здесь вновь распахнутся двери, но теперь для юных спортсменов ДЮСШ № 17.

В 2016 году здание бывшего детсада было передано комплексной детско-юношеской спортивной школе № 17, так как отделения её разбросаны по разным помещениям города, что доставляет ученикам и тренерам определенные неудобства. А после ремонта администрация учреждения, отделения шахмат и восточных единоборств разместятся в новых помещениях.

- Оба эти вида спорта пользуются большой популярностью среди горожан, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Очень много детей хотели бы заниматься этими видами спорта. Поэтому было принято решение, использовать для этих  целей старое здание детсада. Сегодня мы посмотрели, как будет всё размещаться здесь после ремонта.

Благодаря удобному расположению здания и транспортному сообщению в этом районе добраться до места тренировок учащиеся смогут без лишних пересадок.

Сейчас в помещениях ведутся работы по реконструкции фасада, перепланировке помещений, оборудованию новой системы канализации и водоснабжения, так же будет заменена и электосеть. Для будущих чемпионов установят душевые и новые санузлы. А ещё юных спортсменов порадует уличная спортивная площадка.

- В нашей школе занимается 940 детей плаваньем, единоборствами, настольным теннисом и шахматами, - напомнил Сергей Тян, директор ДЮСШ № 17. - Здесь у нас будут проходить  занятия по восточным единоборствам и шахматам – это  около 500 детей.

Всего в 2017 году в Мурманске будут отремонтированы 10 учебных заведений дополнительного образования. Ремонт в этом здании планируется завершить в 2018 году. И тогда ДЮСШ № 17 распахнёт свои двери для будущих чемпионов.

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