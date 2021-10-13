В Мурманске дизайн-код «примерят» к улице Егорова

Улица Егорова находится практически в центре города. Тем не менее, во дворе разбит асфальт, а с наступлением темноты территория и вовсе становится непроходимой. В ближайшем будущем в рамках «Формирование комфортной городской среды» здесь проведут ремонт.

Двор на Егорова, 13 выдающийся. Он знаком и студентам, и любителям вечеринок. Учащиеся МАГУ по этой улице торопятся на пары, а посетители ресторана, который пока на ремонте, обычно паркуются здесь же, оставляя авто у подъездов. И все бы ничего, только асфальт на придомовой территории давно разбит. К постоянному потоку людей жители ближайших многоэтажек уже привыкли, а вот разруха порядком надоела.

Алик Гаджиев, житель Мурманска: «Это всё-таки центр города, хотелось бы, чтобы выглядело достойно. Летом сюда приходят китайцы к памятнику Ленина, для нас он уже не вождь, но он был первым совнаркомом».

Сейчас двор загромождён стройматериалами - идёт капитальный ремонт фасада и крыши дома. Но горожане сетуют на недостаток освещенности, с наступлением сумерек здесь хоть глаз выколи.

Проблем накопилось немало. Решать их будут планомерно. Пространство обустроят так, что и северянам станет гораздо комфортней жить и иностранцам показать будет не стыдно. Придомовую территорию в следующем году отремонтируют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Евгений Никора, депутат Мурманской областной Думы: «Улица Егорова попадает в программу «На Севере – жить», попадает в пилотный проект и внедрение дизайн-кода. Планируется архитектурная подсветка, полное преображение. Мы обсудили вопрос освещения и подключения к системе «Каскад», чтобы жители не платили».

По словам депутата Мурманской областной Думы Евгения Никоры, буквально через пару лет исторический центр сложно будет узнать. Сохраняя архитектурную ценность и культурное наследие, микрорайон сможет достойно представлять столицу Заполярья.