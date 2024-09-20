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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.24 19:30

В Мурманске для первокурсников Мурманского арктического университета МАУ провели традиционный День здоровья

Сотни студентов приняли участие в спортивных состязаниях.

На Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске сегодня по-настоящему жарко. И не просто так, ведь здесь собрались более 500 студентов-первокурсников Мурманского арктического университета, ведущего учебного заведения области.

Праздник физической культуры и спорта открыли парадом. А почётное право поднять флаг досталось первокурснице Алине Антибетовой, многократной чемпионке.

Девушка планирует вступить в команду МАУ по спортивному плаванию и защищать честь университета на соревнованиях, при этом не забывая и об учебе.

Алина Антибетова, студентка первого курса Мурманского арктического университета: «Предвкушаю, что в будущем будет ещё куча всего классного. Очень хорошо, что есть много внеурочной деятельности, например, такой, как прекрасный День здоровья».

В этом году в МАУ поступило немало талантливых ребят, в том числе спортсмены. 

Михаил Шелков, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта МАУ: «Поступают супер-спортсмены к нам, гордость Мурманской области. В этом году поступила великолепная конькобежка, которая является рекордсменкой России по конькам. Ну, и другие ребята тянутся. И мы думаем, что мы спортивную честь будем помогать защищать также и Мурманской области».

Программа праздника обширная. Командные и личные состязания между студентами начались с прыжков на скакалке и перетягивания каната. Конечно, мурманская погода решила проверить ребят на прочность. Однако, ни сильный ветер, ни низкая температура не влияли на спортивный азарт.

Вероника Азаладзе, студентка первого курса Мурманского арктического университета: «Да, сейчас очень жарко. Мы, когда пришли, было очень холодно, все замерзли, грелись, как могли. А сейчас очень жарко».

Юкигассен проводят на День здоровья Мурманского арктического университета три год подряд. Отсутствие снега не останавливает всеобщего веселья, ведь в эту командную игру можно играть в любое время года, используя пластиковые снаряды вместо привычных снежков.

Полина Бусыгина, руководитель проекта «Для тех, кто знает толк в снеге»: «Мурманский арктический университет два года подряд занимал первые места на «Студенческой России» зимнего фестиваля Ассоциации студенческих спортивных клубов. Команда Арктического университета становилась первой два года подряд, поэтому наши студенты точно знают толк в снеге. Для них это не в новинку».

Спортивное событие для первокурсников проводят в первую очередь для знакомства и адаптации ребят к учёбе. В этом году в Мурманском арктическом университете их стало на 2200 человек больше.

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