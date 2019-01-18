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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.19 19:30

В Мурманске для уборки дорог и улиц привлекают подрядные компании

Чистить дроги города от снега помимо Управления дорожного хозяйства будут и специалисты  несколько подрядных организаций. Пока  же реализация проекта по привлечению малого бизнеса в эту нишу коммунального хозяйства для Мурманска пилотный. Контракты с частиками заключены сроком на три года. Но все сомнения в добропорядочности организаций отпадают, стоит только взглянуть на парк техники, которым располагают предприятия. 

- У нас заключены два контракта с фирмами, которые помогают нам в уборке города, - говорит Станислав Ланин,  директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства», - так как у нас не хватает физических ресурсов - водителей, механизаторов. С этой целью было принято решать отдать им часть города на содержание. Есть подрядчик, который наводит порядок на улице Орликовой, на части Больничного городка, на улице Зои  Космодемьянской.

Всего же муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» обслуживает более 3 миллионов квадратных метров инженерной инфраструктуры. Техника в парке предприятия универсальная и легко переоборудуется для работ в различных климатических условиях, что помогает сотрудникам компании стойко переносить все капризы заполярной погоды.

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил не муниципальное учреждение, а готовность нанятых специалистов к сезонным работам и дал оценку увиденного. «В наличии 25 единиц техники у каждой компании, есть квалифицированные водители, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Ко всем подрядчикам, работающим по договору с муниципалитетом, требования строгие. Только в прошлом году были расторгнуты контракты с пятью недобросовестными компаниями».

К слову, ежедневно с улиц города вывозится более 2 тысяч кубических метров снежных масс.

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