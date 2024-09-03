В Мурманске для участников СВО и членов их семей провели приём врачи отоларингологи из Москвы

В Мурманскую областную клиническую больницу приехали специалисты из Национального медицинского-исследовательского центра оториноларингологии. В течение нескольких дней они будут проводить приёмы участников спецоперации с целью комплексного обследования слуха.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «Сегодня у нас начинает работу пилотный проект совместный с фондом «Защитники Отечества» и Научного исследовательского института ФМБА отоларингологии. Суть проекта заключается в том, что осматриваются участники СВО и члены их семей на предмет патологий органов слуха».

Этот проект уже успешно реализован в других регионах страны, а благодаря инициативе Татьяны Кусайко и поддержке губернатора Андрея Чибиса, он пришёл и в Мурманскую область. Чтобы выезд специалистов в регион состоялся, была проделана большая организационная работа. Заранее участников и ветеранов специальной военной операции со всей Мурманской области обзвонили и предложили пройти обследование.

Лариса Хулугурова, врач сурдолог-оториноларинголог отделения сурдологии и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России: «Это у нас аудиометр, который предназначен для исследования слуха - субъективного исследования слуха. Мы получаем графическое изображение, получаем пороги слуха, на основании которого мы устанавливаем степень снижения слуха, характер тугоухости. И второй тест для так называемого акустической импедансометрии. Мы можем графически получить состояние среднего уха, внутреннего уха, работы слухового нерва. В целом - это полная диагностика слуха».

Для участников СВО остро стоит вопрос социальной адаптации, а своевременно оказанная медицинская помощь один из ключевых инструментов поддержки в данном вопросе.

Андрей Алексеев, участник СВО: «Проблемы со слухом появились в детстве. Занимался боксом занимался и прочее, уши отбиты были. Потом авария серьёзная. После участия на территории Украины в СВО стреляли, беруши не всегда можно вставить. Ухудшилось, особенно на левое ухо. Все консультации получены, всё здорово».

Проверить слух могли также члены семей бойцов. Многие пришли с женами и детьми.

Татьяна Мазунина, жена участника СВО: «У мужа проблемы есть, он сказал, давай вместе пока такая возможность есть, мы вместе можем пройти обследование. И мы его прошли».

Уже сейчас ведётся работа по соглашению о госпитализации пациентов с патологией органа слуха в федеральные клиники. Диспансерное наблюдение можно пройти в нашем регионе.