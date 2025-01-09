В Мурманске для всех любителей закаливания открыли первое пространство «СОПКИ.ОЗЁРА»

Какой получилась зона отдыха, проверил губернатор Андрей Чибис.

Спортивное пространство для занятий зимним плаванием расположено на озере Среднее. Новая зона отдыха подходит для всех возрастов - она оборудована сауной, удобными раздевалками, комнатами отдыха и безопасным входом в воду.

Также на площадке предусмотрена работа с инструктором.

Пространство открыл глава региона, который вместе со спортсменами лично опробовал купель.

А ещё в марте планируется открытие «СОПКИ.ОЗЁРА» на КП-2 «Снежинка».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Приглашаю заниматься, в охотку закаляться, потому что это точно полезно. Всем добро пожаловать!».